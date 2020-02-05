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"Укртрансгаз" звернувся до РНБО через арешт рахунків та активів

Новини » Економіка     05.02.2020 - 12:00
"Укртрансгаз" звернувся до РНБО через арешт рахунків та активів
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

З рахунків компанії вже списали 50 млн грн за рішенням суду

Підприємство групи "Нафтогаз", АТ "Укртрансгаз" звернулося до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України через арешти всіх рахунків та активів підприємства. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в прес-службі, після виділення діяльності з транспортування газу в юридично відокремлену компанію ТОВ "Оператор ГТС України", робота "Укртрансгазу" серйозно ускладнилася через активізацію дій третіх осіб щодо заволодіння майном Укртрансгазу.

Наразі найбільш масштабною є вимога 2 336 млн грн на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фін - Інвест". арешт приватним виконавцем рахунків підприємства вже призвів до втрати 50,3 млн грн.

"Арешти всіх рахунків підприємства, його рухомого та нерухомого майна ставлять під загрозу забезпечення надійного функціонування підземних газосховищ в розпал опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році був проведено анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

Наприкінці січня "Укртрансгаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону у зв'язку з блокуванням 2,3 млрд гривень коштів підприємства рішенням Арбітражного суду Києва.

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