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СБУ блокувала розкрадання природного газу на 250 млн гривень в "Укртрансгазі"

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 18:06
СБУ блокувала розкрадання природного газу на 250 млн гривень в "Укртрансгазі"
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Зловмисники намагалися укласти угоду з допомогою підробленого підпису заступника Мінфіну

Служба безпеки України у взаємодії з керівництвом Міністерства фінансів України попередила протиправну оборудку з присвоєння природного газу на 250 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомили у спецслужбі, зловмисники використовували підроблені документи нібито підписані одним із заступників міністра фінансів.

"Фальшивка дозволяла їм здійснити операції на інформаційній платформі АТ "Укртрансгаз" і заволодіти 43,6 мільйона кубів природного газу. В результаті оперативного реагування СБУ спільно з Мінфіном і Нафтогазом вдалося блокувати проведення угоди і попередити збитки держави майже 250 млн гривень", - розповіли в СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальну справу, тривають слідчі дії.

Раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській області викрили розкрадання майже 2 мільйонів гривень з Фонду державного майна керівниками держпідприємства. Чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури.

Також повідомлялося, що СБУ викрила шахрайську схему Київської міської державної адміністрації (КМДА), в рамках якої чиновники привласнили понад 4 млн гривень державних коштів.

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