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Суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"

Новости » Энергетика     12.03.2020 - 17:52
Суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Со счетов "Укртрансгаза" уже списали больше 226 млн гривен

Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу акционерного общества "Укртрансгаз" в деле о неправомерном взыскании с предприятия 2 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" в Twitter.

Так, суд отменил предыдущие постановления о замене способа исполнения решения и об изменении стороны исполнительного производства, которые были вынесены в пользу истцов - ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" и ЗАО "Укрэнергосбыт".

"Сейчас "Укртрансгаз" ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем. По состоянию на сегодня со счетов УТГ уже списано более 226 млн гривен в пользу частных компаний-истцов", - сообщили в "Нафтогазе".Суд отменил арест счетов и имущества &quot;Укртрансгаза&quot;

Также сообщается, что после постановления суда "Укртрансгаз" попытается вернуть незаконно списанные средства.

Напомним, в конце января "Укртрансгаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в связи с блокированием 2,3 млрд гривен средств предприятия решением Арбитражного суда Киева. Из-за ареста счетов и активов предприятия "Укртрансгаз" обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности блокировала хищения природного газа в "Укртрансгазе" на 250 млн гривен.

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