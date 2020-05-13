Суд відкрив провадження у справі про поновлення на посаді Верланова

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Сергія Верланова до Кабінету міністрів України та Державної податкової служби за свого звільнення. Про це повідомляє прес-служба суда.

Як повідомляється, суд розгляне цю справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 19 червня 2020 року.

Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 24 квітня, яким Верланов був звільнений з посади голови Державної податкової служби, і відновити його на посаді.

На думку позивача, розпорядження про звільнення є незаконним, а також порушує його трудові права і законні інтереси.

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що Сергій Верланов подав позов, в якому він вимагає скасувати розпорядження Кабінету міністрів України про своє звільнення.

Зазначимо, що 24 квітня Кабмін прийняв рішення звільнити Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України. Він був призначений на цю посаду у квітні минулого року після того, як було прийнято рішення про поділ Державної фіскальної служби.

Через кілька днів, без конкурсу, уряд призначив новим головою податкової служби Олексія Любченка.