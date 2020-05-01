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У сина нового голови Податкової знайшли сумнівне майно на 300 тис. доларів

Новини » Політика     01.05.2020 - 17:05
У сина нового голови Податкової знайшли сумнівне майно на 300 тис. доларів
Фото: Олексій Любченко (facebook Олексія Любченка)

Син Любченка не може пояснити походження грошей на елітну квартиру в Києві

Син нового голови Податкової служби Олексія Любченка володіє майном сумнівного походження на 300 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал "Слідство. Інфо".

Повідомляється, що у 25-річного сина Любченка є квартира в новобудові в центрі Києва і автомобіль Porsche Macan. Сукупна вартість цього майна оцінюється приблизно в 300 тис. доларів.

"Слідство. Інфо" стверджує, що Андрій Любченко не може пояснити походження майна. З 2013 року йому належить квартира на 100 квадратів, а також паркомісце в одній з новобудов на Печерську. На момент покупки йому було всього 18 років, і він заявив, що не пам'ятає, звідки у нього з'явилися, за підрахунками журналістів, близько 215 тисяч доларів.

"Я не пам'ятаю, хто там, що і коли купував. І зараз не можу дати інформацію з цього приводу ", - сказав він, але припустив, що йому допомагали батьки.

Крім того, близько двох місяців тому син голови Податкової купив автомобіль Porsche Macan 2019 випуску, вартість якого стартує від 72 тисяч доларів. На нього Любченко-молодший заробив, нібито займаючись маркетингом.

"Ну, я взагалі-то працюю, у мене ФОП третьої групи, я займаюся маркетингом в соціальних мережах: Facebook, Instagram-реклама, Google і так далі. Тому, в принципі, нічого дивного немає і, по-моєму, це авто не занадто дорого коштувало", - зазначив Андрій Любченко.

Журналісти також виявили, що в 2018 році його затримували за керування в нетверезому стані, провину він визнав, але покарання не було, оскільки закінчилися строки притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, цього тижня Кабінет міністрів призначив Олексія Любченка новим головою Державної податкової служби.

Любченка на цю посаду призначили без конкурсу через п'ять днів після звільнення попереднього голови Податкової Сергія Верланова.

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