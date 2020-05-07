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Екс-глава податкової Верланов оскаржив своє звільнення в суді

Новини » Суспільство     07.05.2020 - 17:15
Екс-глава податкової Верланов оскаржив своє звільнення в суді
Фото: Сергій Верланов (facebook.com/sergey.verlanov)

Позов був поданий до Кабінету міністрів і Державної податкової служби

Екс-глава Державної податкової служби Сергій Верланов подав позов в Окружний адміністративний суд міста Києва, в якому він вимагає скасувати розпорядження Кабінету міністрів України про своє звільнення. Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що позов був поданий до Кабінету міністрів та податкової.

"Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 24 квітня 2020 року №452-р, яким Сергій Верланов був звільнений з посади голови Державної податкової служби України, і відновити його на зазначеній посаді", - йдеться в повідомленні.

На думку Верланова, оспорюване розпорядження про звільнення є незаконним і порушує його трудові права і законні інтереси.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 24 квітня Кабмін прийняв рішення звільнити Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України. Він був призначений на цю посаду у квітні минулого року після того, як було прийнято рішення про поділ Державної фіскальної служби.

Через кілька днів, без конкурсу, уряд призначив новим головою податкової служби Олексія Любченка.

7 травня Верланов заявив, що співробітники СБУ провели у нього вдома обшуки.

"Що шукали - не уточнювали, але те, про що, ймовірно, прийшли, не знайшли", - зазначив він.

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