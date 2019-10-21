Суд відкрив справу за позовом Кличка до Богдана

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом мера Києва Віталія Кличка до керівника Офісу президента України Андрія Богдана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Судової влади України.

Повідомляється, що суд буде розглядати даний позов за правилами спрощеного позовного провадження без попередження (виклику) сторін.

Як відомо, Кличко просить суд визнати протиправними та такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень, дії Богдана щодо звернення до Уряду з листом про внесення президенту подання про звільнення Кличка з посади Голови КМДА.

Нагадаємо, Кличко подав в суд через рішення про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації на главу Кабінету міністрів Олексія Гончарука і главу Офісу президента Андрія Богдана.

Також РБК-Україна повідомляло, що 4 вересня подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації передали в Офіс президента.

Крім того, в той же день, Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Богдан заявляв, що Кличко втратив контроль над столицею і повинен йти у відставку. Крім того, Богдан не виключає участі у виборах мера Києва.