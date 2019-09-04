Кличко: я залишаюся київським міським головою

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кличко прокоментував підписання Зеленським подання про звільнення його з посади глави КМДА

Мер Києва Віталій Кличко, коментуючи звільнення з посади глави Київської міської державної адміністрації, заявив, що залишається київським міським головою. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава КМДА зокрема прокоментував підписання президентом Володимиром Зеленським подання про його звільнення.

"Наступний крок - президент повинен підписати подання, якщо він підпише, воно буде вступати в силу, але одне можу сказати - я залишаюся київським міським головою... Я буду боротися не за крісло, не за посади, а за можливість киян, за ключові принципи", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко прокоментував рішення Кабінету міністрів України про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації. Зокрема, він пов'язав сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів з "бажанням партії влади очолити мерію".

Як писало РБК-Україна, в середу Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. При цьому Кабмін прем'єра Володимира Гройсмана відмовився звільняти Кличка з посади.

Додамо також, подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА передали в Офіс президента України Володимира Зеленського. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що замість голови Київської міської державної (КМДА) адміністрації Віталія Кличка звільнив би Вадима Столара, якого у ЗМІ називають "смотрящим" за Києвом.

Підкреслимо, глава Офісу президента Андрій Богдан заявляв, що Кличко втратив контроль над столицею і повинен піти у відставку. Після цього Кличко в зверненні до Зеленського заявив, що все, що наговорив Богдан, - "повна нісенітниця і некомпетентність". Кличко подав заяву в НАБУ через заяви Богдана.