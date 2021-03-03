Суд відкрив справу про банкрутство ринку "Столичний" і призначив незалежного розпорядника

Після прийнятого судом рішення при розпорядженні майном повноваження директора значною мірою обмежуються, і для укладання більшості договорів, директору потрібна згода кредиторів та розпорядника майна.

Така процедура розпорядження майном повинна стабілізувати ситуацію на ринку "Столичний" і збільшити обсяг надходжень, оскільки розпорядник майна і кредитори отримають право на ведення господарської діяльності ринку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що власнику мажоритарної частки ринку "Столичний" Олександру Стельмаху могло бути пред'явлено підозру за статтею 190 КК України (шахрайство) у зв'язку з інкримінованими йому обманом на значну суму грошей і невиконанням зобов'язань, взятих ним згідно з підписаними документами.

У зв'язку зі сформованою ситуацією, фермери та підприємці, які роками працюють на ринку "Столичний", не раз виходили на пікет проти незаконних дій навколо підприємства.

Представники "Правого сектора" також заявили про початок безстрокової акції протесту біля ринку "Столичний", ещодавно вони провели кілька мітингів під будівлею Офісу протидії рейдерству, закликавши Мін'юст втрутитися в ситуацію на ринку "Столичний".