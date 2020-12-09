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Стало відомо про вручення підозри власнику ринку "Столичний" через шахрайство

Київ, Середа 09 грудня 2020 11:54
Стало відомо про вручення підозри власнику ринку "Столичний" через шахрайство
фото: ринок "Столичний" (kyivopt.com)
Автор: РБК-Україна

Власнику мажоритарної частки ринку "Столичний" Олександру Стельмаху могло бути висунуто підозру за статтею 190 КК України (шахрайство) у зв'язку з інкримінованими йому обманом на значну суму грошей і невиконанням зобов'язань, взятих ним згідно з підписаними документами.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на інформоване джерело.

Так, за даними видання, на початку грудня Олександру Стельмаху нібито було вручено повідомлення про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненим повторно, в особливо великих розмірах.

Як відомо, переговори про продаж київського ринку "Столичний" між власником частки в 54,25% Олександром Стельмахом і великим закордонним інвестором з активами в Україні, групою компаній Stolitsa Group, велися з 2018 року.

За словами керівника групи компаній Stolitsa Group Едуарда Соколовського, угода про придбання Stolitsa Group ринку "Столичний" знаходилася практично на завершальному етапі, коли продавець, власник мажоритарної частки Олександр Стельмах, несподівано перестав виконувати зобов'язання.

Ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.

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