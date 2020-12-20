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У Києві біля ринку "Столичний" розпочалася безстрокова акція протесту

Київ, Неділя 20 грудня 2020 17:29
У Києві біля ринку "Столичний" розпочалася безстрокова акція протесту
Фото: протестувальники встановили велику палатку (Апостроф)
Автор: РБК-Україна

У Києві почалася безстрокова акція протесту біля ринку "Столичний".

Про це повідомляє "Апостроф" з місця подій.

На узбіччі Кільцевої дороги бійці українського Добровольчого корпусу "Правий сектор" встановили велику палатку і розгорнули плакати. Акція проходить під гаслом "Продаєш і купуєш на "Столичному" - фінансуєш війну на Донбасі".

Протестувальники стверджують, що за їх інформацією ринок "Столичний" досі належить Юрію Іванющенку. Як відомо, зараз соратник екс-президента Віктора Януковича ховається від українських правоохоронних органів в Росії.

"Акція безстрокова. Ми будемо тут стояти до тих пір, поки правоохоронні органи не візьмуться за дирекцію ринку і зроблять неможливим фінансування терористів", - говорить прес-секретар ДУК "Правий Сектор" Діана Виноградова.

Пікетувальники закликають покупців не їздити на ринок за закупівлями. І обіцяють, що з 1 січня 2021 всі авто, які будуть знаходитися на ринку "Столичний", автоматично опиняться в електронній базі "Я підтримую окупантів".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що учасники акції протесту руху "SaveФОП" встановили нові намети на Майдані Незалежності. Цьому передувала спроба силовиків демонтувати намети, які встановили на Майдані ще вдень.

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