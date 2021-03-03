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Суд открыл дело о банкротстве рынка "Столичный" и назначил  независимого распорядителя

Автор: РБК-Украина

Хозяйственный суд города Киева в среду, 3 марта, возбудил дело о банкротстве рынка "Столичный". Также принято решение назначить независимого распорядителя имущества, который сможет восстановить платежеспособность предприятия и контролировать ход ведения деятельности рынка.

Об этом говориться в решении суда, передает "Апостроф".

После принятого судом решения при распоряжении имуществом полномочия директора в значительной степени ограничиваются, и для заключения большинства договоров, директору требуется согласие кредиторов и распорядителя имущества.

Такая процедура распоряжения имуществом должна стабилизировать ситуацию на рынке "Столичный" и увеличить объем поступлений, поскольку распорядитель имущества и кредиторы получат право на ведение хозяйственной деятельности рынка.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что собственнику мажоритарной доли рынка "Столичный" Александру Стельмаху могло быть предъявлено подозрение по статье 190 УК Украины (мошенничество) в связи с инкриминируемым ему обманом на значительную сумму денег и невыполнением обязательств, взятых им согласно подписанным документам.

В связи со сложившейся ситуацией, фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный", не единожды выходили на пикет против незаконных действий вокруг предприятия.

Представители "Правого сектора" также заявили о начале бессрочной акции протеста возле рынка "Столичный", едавно они провели несколько митингов под зданием Офиса противодействия рейдерству, призвав Миньюст вмешаться в ситуацию на рынке "Столичный".

Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.

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