Суд открыл дело о банкротстве рынка "Столичный" и назначил  независимого распорядителя

После принятого судом решения при распоряжении имуществом полномочия директора в значительной степени ограничиваются, и для заключения большинства договоров, директору требуется согласие кредиторов и распорядителя имущества.

Такая процедура распоряжения имуществом должна стабилизировать ситуацию на рынке "Столичный" и увеличить объем поступлений, поскольку распорядитель имущества и кредиторы получат право на ведение хозяйственной деятельности рынка.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что собственнику мажоритарной доли рынка "Столичный" Александру Стельмаху могло быть предъявлено подозрение по статье 190 УК Украины (мошенничество) в связи с инкриминируемым ему обманом на значительную сумму денег и невыполнением обязательств, взятых им согласно подписанным документам.

В связи со сложившейся ситуацией, фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный", не единожды выходили на пикет против незаконных действий вокруг предприятия.

Представители "Правого сектора" также заявили о начале бессрочной акции протеста возле рынка "Столичный", едавно они провели несколько митингов под зданием Офиса противодействия рейдерству, призвав Миньюст вмешаться в ситуацию на рынке "Столичный".