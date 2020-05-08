Суд відмовився продовжувати запобіжний захід Звіробій

Печерський районний суд Києва відмовився продовжувати запобіжний захід волонтерке Марусі Звіробій, яку підозрюють у погрози вбивством президенту Володимиру Зеленському. Про це Facebook повідомив адвокат Андрій Писаренко.

Згідно з документом, суддя повернув прокурору клопотання про продовження запобіжного заходу.

"Слідча суддя Печерського суду повернула прокурора по справі "потерпілого Зеленського" клопотання про продовження процесуальних обов'язків Марусі Звіробій. Тепер у Марусі немає жодного заходу...", - написав Писаренко.

Нагадаємо, в лютому суд обрав Марусі Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а також доручив їй носити електронний браслет.

Зазначимо, Звіробій підозрюють у загрозі Зеленському вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України). За даними слідства, вона з нардепом Софією Фединою 26 жовтня в одному з львівських кафе в трансляції через Facebook і YouTube загрожувала президенту.

Як повідомляло РБК-Україна, обговорюючи розмова Зеленського з добровольцями в Золотому, Звіробій і Федина висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.