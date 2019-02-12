Суд відмовився передавати в АРМА арештоване майно Продана

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Правоохоронці просили передати в управління АРМА майно, на яке було накладено арешт

Солом'янський районний суд відмовив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) в передачі в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештованого майна у справі за підозрою колишнього виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Слово і діло" з посиланням на відповідне рішення слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва.

В САП зазначили, що правоохоронці просили передати в управління АРМА майно, на яке публічним рішенням суду було накладено арешт.

Нагадаємо, на початку січня Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення арештувати частину майна колишнього виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби.

Після цього суд зняв електронний браслет з Мирослава Продана, який підозрюється у незаконному збагаченні.

Зазначимо, Продана підозрюють у незаконному збагаченні, а саме у володінні двома квартирами в елітній київській новобудові вартістю 6,7 млн гривень, двома будинками в Туреччині вартістю 78 млн гривень, а також трьома автомобілями представницького класу загальною вартістю 3,4 млн гривень.