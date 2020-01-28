Труба подав до Верховного суду на Зеленського

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Колишній директор ДБР намагається оскаржити своє звільнення

Колишній директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба подав на президента Володимира Зеленського позов до Верховного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на порталі "Судова влада України".

Згідно з інформацією на порталі, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду зареєстрував позов Труби проти Зеленського. Колишній директор ДБР просить визнати протиправним указ президента про його звільнення, скасувати та поновити себе на посаді.

Станом на 27 січня було визначено склад суду для розгляду справи.

На думку самого позивача, його звільнення було політичним рішенням, яке "з'явилося в результаті реалізації сценаріїв різних груп".

Нагадаємо, в кінці грудня Зеленський підписав указ, яким Труба був звільнений з ДБР. На його місце тимчасово виконуючим обов'язки призначили нардепа від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.

Звільнення Труби було однією з умов нового закон про перезапуск Держбюро розслідувань. Крім усього іншого, цей закон передбачає переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували справи Майдану в Генеральній прокуратурі.