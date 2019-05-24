Суд звільнив екс-главу Генштабу ЗСУ Заману з-під варти

Апеляційний суд міста Києва задовольнив скаргу колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-полковника Володимира Заману. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Замана Facebоok.

Таким чином, Апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, Володимир Замана обіймав посаду начальника Генерального штабу Збройних сил Укрыины з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Печерський райсуд міста Києва в ніч на 26 лютого 2019 року заарештував на один місяць колишнього начальника Генштабу ВСУ Володимира Заману.

Як повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин і з'єднань. Луценко підкреслив, що в цей період Замана особисто скоротив склад ВСУ більше, ніж передбачалося законом.

Також за даними військового прокуратура Віктора Короля, Замана вчинив державну зраду, діючи у змові з колишнім президентом України, нині засудженим Віктором Януковичем. Зокрема, він надав Російській Федерації допомогу в проведенні злочинної діяльності на території України.