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Суд у Києві залишив під вартою екс-начальника Генштабу ЗСУ Заману

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 23:19
Суд у Києві залишив під вартою екс-начальника Генштабу ЗСУ Заману
Фото: Володимир Замана (УНІАН)

Суд розглянув рішення щодо залишення Замани у СІЗО до 15 квітня

Київський апеляційний суд у вівторок, 9 квітня,  відмовився відпустити з-під варти колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТСН.

Відомо, що судді ухвалили проміжне рішення щодо того, аби залишити Заману в СІЗО до 15 квітня. Як пояснили в суді, за цей час необхідно дослідити додаткові матеріали справи з суду першої інстанції.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва у ніч на 26 лютого 2019 заарештував на один місяць колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману.

Як повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин та з'єднань. Луценко підкреслив, що в цей період Замана особисто скоротив склад Збройних сил України більше, ніж передбачалося законом.

Також за данимим прокурора військової прокуратури Віктора Короля Замана  вчинив державну зраду, діючи у змові з екс-президентом України, нині засудженим Віктором Януковичем. Зокрема, він надав РФ допомогу у проведенні злочинної діяльності на території України.

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