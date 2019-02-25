Замана вчинив держзраду у змові з Януковичем, - слідство

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Він надав РФ допомогу у проведенні злочинної діяльності на території України

Екс-начальник Генштабу ЗСУ Володимир Замана, діючи у змові з екс-президентом України, нині засудженим Віктором Януковичем, вчинив державну зраду. Про це у залі Печерського суду заявив прокурор військової прокуратури Король Віктор.

Слідством встановлено, що Замана, обіймавши пост начальника Генштабу, всупереч інтересам держави діючи у змові із Януковичем вчинив державну зраду.

"Він надав РФ допомогу у проведенні злочинної діяльності на території суверенної держави", - сказав прокурор.

За його словами, Замана перебував у змові.

"Замана, діючи у змові з Януковичем, умисно вчинив державну зраду надавши допомогу РФ у проведенні підривної діяльності на території України", - додав прокурор.

РБК-Україна писало, що Печерський районний суд міста Києва продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому начальнику Генштабу Збройних сил України Володимиру Замані, якого підозрюють у державній зраді.

Нагадаємо, у понеділок правоохоронці затримали колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману. Як писало РБК-Україна пізніше, йому вручили підозру у вчиненні державної зради.

Додамо, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин та з'єднань. Луценко підкреслив, що в цей період Замана особисто скоротив склад Збройних сил України більше, ніж передбачалося законом. Також він підкреслив, що в ці роки відбулося знищення військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році.