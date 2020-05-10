Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Суд ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві військового медика Аміни Окуєвої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами адвоката підозрюваного Юрій Реуса, суд вирішив задовольнити клопотання сторони обвинувачення та продовжив термін арешту Редькіна ще на 2 місяці. Захист планує оскаржувати дане судове рішення.

Зазначається, що обвинувачення наголошувало на ризиках втечі підозрюваного, тиску на інших фігурантів та свідків справи, а також знищенні речових доказів. Також прокурори нагадали, що слідство ще не встановило всіх причетних до вбивства, в тому числі осіб, чиї ДНК виявили на зброї.

При цьому адвокати Редькіна просили пом'якшити запобіжний захід, мотивуючи це тим, що нових доказів його причетності до вбивства слідство не надало. Захист також вважає сумнівною експертизу ДНК на зброї. Сам Редькін називає підозру у вбивстві Окуєвої безпідставною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою члена групи Редькіна Андрія Кравченка. Захист просив звільнити підозрюваного у вбивстві Окуєвої Кравченка з-під варти.

Як відомо, Окуєву було вбито 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. Окуєва загинула під час збройного нападу на її автомобіль. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.