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Суд взяв під варту ще одного фігуранта у справі вбивства Окуєвої

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 01:06
Суд взяв під варту ще одного фігуранта у справі вбивства Окуєвої
Фото: Аміна Окуєва (РБК-Україна)

Це Андрій Кравченко, якого затримали напередодні

Святошинський районний суд Києва арештував ще одного фігуранта з групи осіб, підозрюваних у причетності до вбивства військового медика Аміни Окуєвої. Про це передає РБК-Україна із почиланням на "Слідство.Інфо".

Ідеться про Андрія Кравченка, одного з семи фігурантів так званої "групи кілерів", якого затримали напередодні. Також його підозрюють у замаху на життя Окуєвої - Адама Осмаєва.

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відбулося 16 січня. Проте, як уточнює "Слідство.Інфо", Кравченку оголосили підозру не в убивстві Окуєвої, а в іншому кримінальному провадженні - вбивстві чоловіка в 2014 році.

Водночас адвокат Ірина Бігунець повідомила в залі суду, що це провадження шестирічної давнини і об’єднали зі справою Окуєвої. У свою чергу прокуро в процесі Юлія Дядюк цю заяву заперечила. Однак зазначила згодом у коментарі журналістам, що в усіх розслідуваннях щодо Кравченка працює одна група прокурорів.

Кравченко є одним із семи підозрюваних у провадженнях щодо вбивств директора компанії Caparol Павла Зможного, яке сталося в 2016 році, а також - начальника відділу реклами київського метрополітену Павла Миленького.

Нагадаємо, 12 січня глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області в ході збройного нападу на її автомобіль. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.

Вбивство Окуєвої здійснили з рідкісного для України автомата Людина зі зв'язками: кого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої
Новини України преступленияАміна Окуєва
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