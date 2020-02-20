Суд залишив під вартою фігуранта у справі вбивства Окуєвої

Фото: Аміна Окуєва (РБК-Україна)

Захист підозрюваного просила звільнити Кравченка з-під варти

Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою Андрія Кравченко - члена групи Ігоря Редькіна, якого підозрюють у вбивстві військового медика Аміни Окуєвої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, захист підозрюваного просила звільнити Кравченка з-під варти. При цьому додавши, що в день вбивства Окуєвої він перебував у своєї бабусі в селищі в Чернігівській області.

У свою чергу, у прокуратурі заявили, що дане алібі спростували свідки у суді, які фактично дали різні свідчення.

За даними слідства, експертиза встановила, що кров вбивці, яка була знайдена на тілі вбитого бізнесмена Костянтина Хоруженко збігається з ДНК підозрюваного.

Також прокурор зазначила, що зараз слідство перевіряє можливу роль Кравченка в убивстві Аміни Окуєвої, адже на зброю, яку знайшли неподалік місця вбивства медика, виявили три ДНК. Один з них, згідно з експертизою, належить Ігорю Редькін, два інших - встановлюються.

Нагадаємо, в січні Святошинський районний суд Києва заарештував Кравченко як ще одного фігуранта з групи осіб, підозрюваних у причетності до вбивства військового медика Аміни Окуєвої.

12 січня глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області в ході збройного нападу на її автомобіль. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.