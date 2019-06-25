Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Кирила Тлявова

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

1 червня суд перегляне рішення по другому підозрюваному

Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під вартою Володимира Петровця - одного з підозрюваних у справі про стрільбі по 5-річній дитині під Києвом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеба у Facebook.

Як повідомляється, суд 25 червня розглядав клопотання адвоката підозрюваного про зміну обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Я звернувся до суду з проханням залишити запобіжний захід - утримання під вартою, оскільки вважаю, що в разі його виходу з-під варти, підозрюваний може і надалі вчиняти суспільно небезпечні злочини. У разі виходу з-під варти він отримає можливість впливати на хід слідства. Я просив суд відмовити у задоволенні клопотання адвоката", - заявив Кулеба.

Відзначимо, 1 липня Київський апеляційний суд перегляне рішення про утримання під вартою другого підозрюваного Івана Приходька.

Нагадаємо, 1 червня співробітники патрульної поліції, які знаходилися в стані алкогольного поьянения, в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті стрілянини вони потрапили в 5-річного хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Пізніше хлопчик помер у лікарні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київської області відсторонили від виконання службових обов'язків після смерті 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські.

Крім того, Національна поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини, главою поліцейських у складі ООС.