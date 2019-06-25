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Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Кирилла Тлявова

Новости » Общество    25.06.2019 - 16:59
Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Кирилла Тлявова
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

1 июня суд пересмотрит решение по второму подозреваемому

Киевский апелляционный суд принял решение оставить под стражей Владимира Петровця - одного из подозреваемых по делу о стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулеба в Facebook

Как сообщается, суд 25 июня рассматривал ходатайство адвоката подозреваемого об изменении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Я обратился в суд с просьбой оставить меру пресечения - содержание под стражей, поскольку считаю, что в случае его выхода из-под стражи, подозреваемый может и в дальнейшем совершать общественно опасные преступления. В случае выхода из-под стражи он получит возможность влиять на ход следствия. Я просил суд отказать в удовлетворении ходатайства адвоката", - заявил Кулеба. 

Отметим, 1 июля Киевский апелляционный суд пересмотрит решение о содержании под стражей второго подозреваемого Ивана Приходько. 

Напомним, 1 июня сотрудники патрульной полиции, которые находились в состоянии алкогольного поьянения, в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке неподалеку от дома, где стреляли полицейские. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Позже мальчик скончался в больнице. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранили от исполнения служебных обязанностей после смерти 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские. 

Кроме того, Национальная полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка, главой полицейских в составе ООС.

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