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Суд залишив у СІЗО підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 19:05
Суд залишив у СІЗО підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої
Фото: Ігор Редькін (facebook.com/graty.me)

Ігор Редькін залишиться в СІЗО до 11 березня 2020 року

Підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої - Ігор Редькін програв апеляцію на рішення Святошинського райсуду Києва про арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грати".

Як повідомляється, Редькін залишиться в СІЗО до 11 березня 2020 року.

За даними Національної поліції, Редькін незаконно отримав українське громадянство.

Нагадаємо, Нацполіція розслідує незаконне отримання українського паспорта росіянином, який організував злочинну групу для скоєння замовних убивств, у тому числі Аміни Окуєвої.

Крім того, 12 січня глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

14 січня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Окуєвої Ігорю Редькіна.

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області в ході збройного нападу на її автомобіль. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.

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