Суд оставил в СИЗО подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

Фото: Игорь Редькин (facebook.com/graty.me)

Игорь Редькин останется в СИЗО до 11 марта 2020 года

Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой - Игорь Редькин проиграл апелляцию на решение Святошинского райсуда Киева об аресте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грати".

Как сообщается, Редькин останется в СИЗО до 11 марта 2020 года.

По данным Национальной полиции, Редькин незаконно получил украинское гражданство.

Напомним, Нацполиция расследует незаконное получение украинского паспорта россиянином, который организовал преступную группу для совершения заказных убийств, в том числе Амины Окуевой.

Кроме того, 12 января глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

14 января суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Окуевой Игорю Редькину.

Амина Окуева погила 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области в ходе вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранения.