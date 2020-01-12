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Затримані підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 14:19
Затримані підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої
Фото: Аміна Окуєва (УНІАН)

Сьогодні правоохоронці затримали групу кілерів

Сьогодні поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році. Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков Facebook.

Він нагадав, що в 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва і Окуєвої на переїзд в Глевасі під Києвом. Автоматичну зброю було кинуто кілерами на місці.

"Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних у ряді вбивств.. і в тому числі - у вбивстві Аміни. ДНК затриманого співпало з ДНК на кинутій на місці злочині зброї. Тривають слідчі дії", - написав Аваков.

Опубліковано Arsen Avakov Неділя, 12 січня 2020 р.

Затримані підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої

Нагадаємо, Аміна Окуєва була вбита 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. Її чоловік, Адам Осмаєв, отримав поранення. Глава Нацполиции Києва Сергій Князєв заявив, що поліція поки не встановила винних у вбивстві Окуєвої. За його словами, після поранення Адама Осмаєва прооперували.

До цього замах на Окуеву і її чоловіка Адама Осмаєва було скоєно 1 червня 2017 року. Як відомо, з ними домовився про зустріч на Подолі в Києві нібито французький журналіст Алекс Вернер з Le Monde. Під час зустрічі він дістав пістолет і вистрілив у груди Осмаєву, після чого Окуєва вистрілила у Вернера, поранивши його.

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Новини України Аміна Окуєва
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