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Суд відправив екс-міністра транспорту під варту

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Четвер 24 червня 2021 20:29
Суд відправив екс-міністра транспорту під варту Фото: суд відправив екс-міністра транспорту під варту (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту і зв'язку України. Його підозрюють у викраденні і катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування".

Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва у Facebook.

У суді зазначили, що за результатами апеляційного розгляду скаргу сторони захисту задоволено частково.

"Постанову Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року скасовано і прийнято нове, яким клопотання слідчого СБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного, громадянина р.задоволено", - йдеться в повідомленні.

Екс-міністр транспорту перебуватиме під вартою щонайменше до 22 липня. Його взяли під варту в залі суду.

Як писати РБК-Україна, в цій справі фігурує екс-міністр транспорту Микола Рудьковський.

Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають " кримінальним авторитетом "і якого якраз звинувачують у викраденні екс-директора"Нафтогазвидобування". На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій "Нафтогазвидобування" у родини Рудьковського та їх перерозподіл.

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