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Прокуратура просить заарештувати Рудьковського через поїздку до Монако

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 15:33
Прокуратура просить заарештувати Рудьковського через поїздку до Монако Фото: Микола Рудьковський (facebook com Микола Рудьковський)
Автор: Олег Черниш

Офіс генпрокурора просить суд взяти під варту екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського. Запобіжний захід просять змінити після того, як він їздив до Монако.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в прес-службі Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що прокурор подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на утримання під вартою Рудьковському, який підозрюється у викраденні і катуванні колишнього керівника приватної газодобувної компанії.

Таке рішення прийнято у зв'язку з порушенням умов дозволу на виїзд за кордон виключно до Відня для отримання медичної допомоги. Порушення було встановлено за результатами перевірки інформації ЗМІ про те, що він був помічений на території князівства Монако.

Нагадаємо, в лютому цього року СБУ заявила, що розкрила гучне викрадення 2012 року, до якого був причетний Рудьковський. За даними слідства, він нібито був замовником викрадення Олега Семінського, який був топ-менеджером газодобувної компанії.

В червні колишнього міністра відправили під варту, але пізніше відпустили під нічний домашній арешт.

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Николай Рудьковский Монако
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