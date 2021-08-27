Прокуратура просить заарештувати Рудьковського через поїздку до Монако

Офіс генпрокурора просить суд взяти під варту екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського. Запобіжний захід просять змінити після того, як він їздив до Монако.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в прес-службі Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що прокурор подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на утримання під вартою Рудьковському, який підозрюється у викраденні і катуванні колишнього керівника приватної газодобувної компанії.

Таке рішення прийнято у зв'язку з порушенням умов дозволу на виїзд за кордон виключно до Відня для отримання медичної допомоги. Порушення було встановлено за результатами перевірки інформації ЗМІ про те, що він був помічений на території князівства Монако.