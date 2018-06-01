Суд залишив під арештом керівника "РИА Новости Украина"

Апеляційний суд Херсонської області залишив під арештом Вишинського

Апеляційний суд Херсонської області залишив під арештом керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу захисників залишити без задоволення", - сказав головуючий суддя.

Крім того, суд залишив без змін постанову слідчого судді про арешт Вишинського на два місяці. Відзначимо, що дана постанова суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що в ході засідання Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, Вишинський також звернувся до президента Росії Володимира Путіна за захистом.

Зазначимо, що у Києві 15 травня співробітники СБУ затримали журналіста "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. У той же день Вишинському було оголошено підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Раніше СБУ провела обшуки в офісі компанії.