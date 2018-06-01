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Суд оставил под арестом руководителя "РИА Новости Украина"

НовостиОбщество    01.06.2018 - 14:54
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Апелляционный суд Херсонской области оставил под арестом Вышинского

Апелляционный суд Херсонской области оставил под арестом руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Коллегия судей постановила апелляционную жалобу защитников оставить без удовлетворения", - сказал председательствующий судья.

Кроме того, суд оставил без изменений постановление следственного судьи об аресте Вышинского на два месяца. Отметим, что данное постановление суда обжалованию не подлежит.

Напомним, что в ходе заседания  Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства. Кроме того, Вышинский также обратился к президенту России Владимиру Путину за защитой. 

Отметим, что в Киеве 15 мая сотрудники СБУ задержали журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В тот же день Вышинскому было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ранее СБУ провела обыски в офисе компании.

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Теги публикации: СМИ, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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