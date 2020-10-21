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Суд залишив під арештом у Криму журналіста Бекірова

Сімферополь, Середа 21 жовтня 2020 04:43
Суд залишив під арештом у Криму журналіста Бекірова
Фото: Ремзі Бекіров зліва (facebook)
Автор: Инна Собора

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції міста Сочі своїм рішенням залишив під арештом громадянського журналіста з окупованого Росією Криму, фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Ремзі Бекірова. Засідання відбулося у закритому режимі через тяжкість статті, за якою звинувачують журналіста.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Адвокат Едем Семедляєв заявив, що в апеляції вказано, що Верховний суд Республіки Крим неправильно застосував кримінальне законодавство, а саме не врахував і не застосував 4-ю Женевську конвенцію щодо Ремзі Бекірова.

"Не врахував те, що Ремзі під час судового процесу перебуває в акваріумі, хоча Європейський суд неодноразово вказував на те, що це принижує людську гідність. У нього елементарно немає столу", - сказав Семедляєв.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, за даними Freedom House, РФ утримує в Криму в тюрмі 10 журналістів, серед яких Ремзі Бекіров.

Раніше США закликали Росію припинити порушувати права кримських татар.

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