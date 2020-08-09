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США закликали Росію припинити порушувати права кримських татар

Крим, Неділя 09 серпня 2020 10:21
США закликали Росію припинити порушувати права кримських татар
Фото: прапор кримськотатарського народу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Росія має покинути суверенну територію України

Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію припинити порушувати права кримських татар в окупованому Криму. Росія також повинна повернути Україні окуповану територію.

Таку заяву зробили в посольстві США в Україні.

В американському посольстві нагадали, що Кримський півострів є суверенною українською територією.

"У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію", - заявили в дипломатичному представництві.

Нагадаємо, раніше Україна направила в Міжнародний кримінальний суд матеріали щодо порушення прав в окупованому Криму.

Також РБК-Україна писало, що у липні в Криму російські силовики знову провели незаконні обшуки у помешканнях кримських татар.

Крім того, окупаційний "суд" арештував двох кримських татар Аліма Суф’янова та Сейрана Хайретдінова за участь в політичній організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії.

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