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Росія зберігає тотальний контроль над медіа в Криму, - Freedom House

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 16:59
Росія зберігає тотальний контроль над медіа в Криму, - Freedom House
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент за гратами містяться як мінімум 10 журналістів з Криму

Росія зберігає тотальний контроль над засобами масової інформації в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації Freedom House.

Як зазначили в організації, ситуація не змінює навіть недавнє зняття судимості з кримського журналіста Миколи Семени.

"Медіа в Криму залишаються жорстко обмеженими, а професійні та громадянські журналісти стикаються з репресіями з-за своєї роботи. Кримськотатарські журналісти, зокрема, піддаються особливо суворим покаранням. Їх вироки, як і у Семени, повинні бути переглянуті. Важливо, щоб Сполучені Штати, Європейський союз та міжнародне співтовариство наполягали на справедливому і ретельному розслідуванні таких випадків", - заявив директор програм Freedom House в Європі і Євразії Марк Берендт.

За даними організації, на даний момент Росія утримує за гратами як мінімум 10 професійних журналістів з Криму. Більшість з них є кримськими татарами, пов'язаними з правозахисним рухом "Кримська солідарність":

  • 1. Сервер Мустафаєв
  • 2. Тимур Ібрагімов
  • 3. Марлен Асанов
  • 4. Сейран Салієв
  • 5. Ремзі Бекіров
  • 6. Руслан Сулейманов
  • 7. Осман Арифмеметов
  • 8. Рустам Шейхалієв
  • 9. Наріман Мемедемінов
  • 10. Ернес Аметов

Відзначимо, 28 січня з Миколи Семени зняли судимість. У 2016 році журналісту повідомили про підозру за опубліковану статтю, яку влада РФ назвали такою, що виправдовує тероризм. У 2017 році Семену засудили до 2,5 років умовно.

Раніше РБК-Україна писало, що за 2019 рік Інституту масової інформації зафіксував зростання числа порушень свободи слова в Україні. За минулий рік зафіксовано 243 випадки порушень свободи слова (у 2018 - 235). При цьому 172 випадки стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Крім того, в 2019 році вперше за три роки сталося вбивство журналіста - після нападу помер черкаський журналіст Вадим Комаров.

Також повідомлялося, що в аннексированном Криму 88 осіб позбавлені волі за політичними мотивами. Як відзначили в Кримській правозахисній групі, ці люди знаходяться або в СІЗО, або в колоніях Криму, або вже в СІЗО Росії.

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