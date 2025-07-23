Историческое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры
Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний 23 июля впервые провел молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры - в храме в честь преподобного Феодосия Печерского.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
Первое богослужение в Дальних пещерах
Во время богослужения, которое возглавил Епифаний, звучали молитвенные просьбы за Украину, ее защитников, власть и народ.
Вместе с Предстоятелем молились епископ Бориспольский Авраамий, братия Лавры, духовенство и представители Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" во главе со Светланой Котляревской.
В конце богослужения Блаженнейший владыка обратился к собравшимся с речью, в которой отметил, что эта молитва стала и историческим событием, ведь Украинская Церковь возвращается туда, откуда засияли наши преподобные отцы и откуда пошла украинская монашеская жизнь.
Также Епифаний выразил надежду, что совместными усилиями Церкви и государства Лавра окончательно освободится от влияния "русского мира", и верующие смогут свободно молиться в ее святынях.
После молитвы Епифаний поклонился мощам преподобных отцов Печерских, которые почивают в Дальних пещерах.
Богослужение в Дальних пещерах (фото: pomisna.info)
Возвращение Лавры ПЦУ
Киево-Печерская лавра частично вернулась под контроль Православной Церкви Украины в 2023 году. Тогда по решению государства был расторгнут договор аренды с УПЦ МП, а наместником Лавры назначили епископа ПЦУ Авраамия.
7 января 2023 года на Рождество по старому стилю в Киево-Печерской Лавре в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских впервые ПЦУ провела богослужение. Это была первая служба на украинском языке за 300 лет.
С тех пор ПЦУ постепенно восстанавливает службы на территории заповедника, в частности в храмах и пещерах монастыря.
Недавно РБК-Украина подробно рассказывало, как произошел переход Киево-Печерской лавры под контроль ПЦУ и как святыня живет сейчас.
Ранее мы писали о том, что 10 июля Православная Церковь Украины чествовала память преподобного Антония Печерского - великого подвижника и основателя отечественного монашества.
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