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Историческое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры

Среда 23 июля 2025 17:56
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Историческое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры В Дальних пещерах ПЦУ провела первое богослужение (фото: фото: pomisna.info)
Автор: Василина Копытко

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний 23 июля впервые провел молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры - в храме в честь преподобного Феодосия Печерского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Первое богослужение в Дальних пещерах

Во время богослужения, которое возглавил Епифаний, звучали молитвенные просьбы за Украину, ее защитников, власть и народ.

Вместе с Предстоятелем молились епископ Бориспольский Авраамий, братия Лавры, духовенство и представители Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" во главе со Светланой Котляревской.

В конце богослужения Блаженнейший владыка обратился к собравшимся с речью, в которой отметил, что эта молитва стала и историческим событием, ведь Украинская Церковь возвращается туда, откуда засияли наши преподобные отцы и откуда пошла украинская монашеская жизнь.

Также Епифаний выразил надежду, что совместными усилиями Церкви и государства Лавра окончательно освободится от влияния "русского мира", и верующие смогут свободно молиться в ее святынях.

После молитвы Епифаний поклонился мощам преподобных отцов Печерских, которые почивают в Дальних пещерах.

Историческое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лаврыИсторическое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лаврыИсторическое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лаврыИсторическое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лаврыИсторическое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лаврыИсторическое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лаврыИсторическое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лаврыИсторическое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лаврыИсторическое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лаврыБогослужение в Дальних пещерах (фото: pomisna.info)

Возвращение Лавры ПЦУ

Киево-Печерская лавра частично вернулась под контроль Православной Церкви Украины в 2023 году. Тогда по решению государства был расторгнут договор аренды с УПЦ МП, а наместником Лавры назначили епископа ПЦУ Авраамия.

7 января 2023 года на Рождество по старому стилю в Киево-Печерской Лавре в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских впервые ПЦУ провела богослужение. Это была первая служба на украинском языке за 300 лет.

С тех пор ПЦУ постепенно восстанавливает службы на территории заповедника, в частности в храмах и пещерах монастыря.

Недавно РБК-Украина подробно рассказывало, как произошел переход Киево-Печерской лавры под контроль ПЦУ и как святыня живет сейчас.

Ранее мы писали о том, что 10 июля Православная Церковь Украины чествовала память преподобного Антония Печерского - великого подвижника и основателя отечественного монашества.

Читайте также о том, что сегодня, 23 июля, Православная Церковь Украины чтит одну из самых известных в христианском мире православных святынь - Почаевскую икону Божией Матери.

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