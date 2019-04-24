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Кабмін підвищує норму виплати дивідендів для держкомпаній

Новини » Економіка    24.04.2019 - 12:16
Кабмін підвищує норму виплати дивідендів для держкомпаній
Фото: засідання Камбіну (РБК-Україна)

Норму відрахувань на поточний рік підвищили з 75% до 90%

Кабінет міністрів України підняв з 75% до 90% частку прибутку, яку мають  перераховувати до бюджету державні унітарні підприємства та їх об'єднання. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Прийнятою постановою частину чистого прибутку, яку мають перераховувати держпідприємства до бюджету, з 1 січня 2019 року підвищено до 90%. Передбачається, що цього року сума таких відрахувань складе близько 15,4 млрд гривень.

Крім того, скасовано пільги щодо сплати до бюджету частини чистого прибутку та дивідендів для наступних суб'єктів:

  • Адміністрація морських портів України;
  • держпідприємства, установи та організації, які входять до сфери управління МЕРТ і здійснюють діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
  • державні і казенні, унітарні протезно-ортопедичні підприємства, віднесені до сфери управління Мінсоцполітики;
  • Міжнародний аеропорт "Бориспіль";
  • ДП "Національний центр Олександра Довженка" і "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал".

Рішення прийнято з дорученням доопрацювати з секретаріатом Кабінету міністрів і оформити відповідно до регламентних вимог і результатів обговорень. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що підвищення норми продиктовано законом про держбюджет на 2019 рік, але також визначено механізм, який дозволить через бізнес-планування знижувати відрахування для конкретних підприємств, щоб вони могли втілювати свої інвестиційні програми.
 

Фото: постанова Кабміну

Зазначимо, на підвищення нормативу до рівня 90% наполягає Мінфін, аргументуючи це необхідністю компенсувати недонадходження до загального фонду держбюджету.

Нагадаємо, минулого року Кабмін знизив до 40% норму відрахування чистого прибутку для аеропорту "Бориспіль".

 

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