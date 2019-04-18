Суд зупинив конкурс на голову Митниці

Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Про це повідомляє прес-служба суду.

За даними прес-служби, рішення ухвалено 17 квітня для забезпечення позову народного депутата Андрія Антонищака.

Окрім цього суд заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з проведення відповідного конкурсу на підставі зазначеного розпорядження Кабміну.

Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу, на наприкінці березні оголосив конкурс.

За результатом оцінки робіт Комісією з питань вищого корпусу державної служби, у завершальному, третьому етапі конкурсу братимуть участь: проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш; перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов; керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.

Планувалося, що останній етап відбору - співбесіда - розпочнеться 23 квітня о 10:00.