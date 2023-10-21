Суд оштрафовал Трампа на 5 тысяч долларов за публикацию фото в соцсети

Сообщается, что фотография была размещена на странице Трампа в соцсети Truth Social. В подписи к фото он назвал сотрудницу Энгорона "подругой" Шумера. Штраф вынесен за нарушение запрета что-то говорить, или писать о членах аппарата суда.

Суд ранее обязал удалить фотографию из соцсетей. Вскоре пост с фото был удален, но остался на сайте предвыборной кампании экс-президента.

"Не заблуждайтесь: в будущем за умышленные или неумышленные нарушения к нарушителю будут применяться гораздо более жесткие санкции", - подчеркнул судья.

По его словам, дальнейшие нарушения Трампа могут привести к более крупным штрафам или тюремному заключению.

"Дональд Трамп получил достаточно предупреждений от этого суда относительно возможных последствий нарушения приказа о неразглашении информации. Он лично подтвердил, что понимает это и будет соблюдать его", - заявил Энгорон в своем постановлении.

Судебные дела против Трампа

Против Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыву выборов 2020 года и неправомерному распоряжению секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме того, накануне президентских праймериз 2024 года начнется суд над Трампом по делу о штурме Капитолия.

Несколько недель назад некоторые фигуранты дела о подрыве выборов просили о передаче дела в федеральный суд, адвокаты Трампа заявляли, что он тоже так поступит. Дело в том, что округ Фултон называют "оплотом демократов", тогда как в федеральном суде среди присяжных больше республиканцев.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.