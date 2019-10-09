У ДБР не виключають зміну кваліфікації справи Пашинського

Фото: Роман Труба (Віталій Носач/РБК-Україна)

ГПУ двічі хотіла закрити справу проти Пашинського

Глава Державного бюро розслідувань Роман Труба не виключає, що у справі депутата Верховної ради 8 скликання Сергія Пашинського буде змінена правова кваліфікація. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Труба висловив ряд претензій до того, як справа Пашинського раніше розслідувалася Генеральною прокуратурою.

"Весь цей час, коли проводилося розслідування, людина, яка отримала кульове поранення, не був визнаний потерпілим, незважаючи на те, що експертиза чітко сказала, що йому завдано тяжке тілесне ушкодження. Він навіть не був залучений у проведення слідчого експерименту. Факт хуліганський дій по відношенню до народного депутата виділений в окреме провадження, і саме народний депутат виявився потерпілим. 2,5 року слідчі ГПУ не розслідували кримінальне провадження, а намагалися двічі закрити його, при цьому ігнорували вказівки і рекомендації, які надав Печерський суд", - підкреслив він.

"Кваліфікація цієї справи може бути змінена. Слідчі повинні будуть встановити чи спростувати факт, чи тримав народний депутат зброю, виходячи з машини", - сказав Труба.

Глава ДБР кілька разів підкреслив, що Пашинський використовував свій політичний вплив, щоб уникнути покарання.

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