Захист подав прохання про умовно-дострокове звільнення Балуха, - адвокат

Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Українському політв’язню залишилось відбувати покарання 1 рік та 4 місяці

Адвокат українського активіста та політв’язня Володимира Балуха Дмитро Дінзе повідомив, що сторона захисту подала прохання про його умовно-дострокове звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Дінзе повідомив, що на умовно-дострокове звільнення українського політв’язня подав адвокат Тарас Омельченко.

"Зараз там він один працює. Деталей по УДО у мене поки немає", - розповів Дінзе.

За підрахунками адвоката Дінзе, Балуху залишилось відбувати покарання ще 1 рік і 4 місяці.

Раніше повідомлялось, що адвокати Балуха готують клопотання про дострокове звільнення. Архієпископ Сімферопольський та Кримський владика Климент повідомив, що адвокати українського політв'язня Володимира Балуха готують позов до суду щодо його умовно-дострокового звільнення.

Нагадаємо, під час етапування із СІЗО в колонію Балух оголосив про припинення голодування. За даними адвоката, у Балуха після більш 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит. Поки він не повідомляв про відновлення голодування.