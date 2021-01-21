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Суд зобов'язав ОПЗ виплатити понад 1 млн грн судових витрат

Київ, Четвер 21 січня 2021 18:31
Суд зобов'язав ОПЗ виплатити понад 1 млн грн судових витрат
Фото: ОПЗ (nikvesti.com)
Автор: РБК-Україна

Одеський припортовий завод, який у грудні 2020 року програв суд компанії "Енергетичний еквівалент", виплатить 1,1 мільйона грн судових витрат.

Відповідний наказ про стягнення цієї суми видав Господарський суд міста Києва, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Суд зобов'язав ОПЗ виплатити понад 1 млн грн судових витрат

Як відомо, суперечка на 110 мільйонів грн виник між сторонами на підставі договору на поставку та переробку давальницької сировини (природного газу), укладеного ще в 2019 році, який не був виконаний.

При цьому сторони покладали провину за невиконання договору один на одного, а ОПЗ відмовлявся підписати з "Енергетичним еквівалентом" продовження терміну виконання зобов'язань за спірним договором.

Нагадаємо, в липні 2020 року Верховний суд визнав правоту компанії "Енергетичний еквівалент" в суперечці з ОПЗ про продовження на 4 місяці строку договору на постачання давальницької сировини на умовах договору 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що НАБУ розслідує кримінальну справу стосовно службових осіб Фонду державного майна України та членів наглядової ради ОПЗ ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем) за давальницькою схемою з монопольної поставки газу компанією "Агро Газ Трейдінг" на Одеський припортовий завод.

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