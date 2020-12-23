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Суд зобов'язав ОПЗ укласти з "Енергетичним еквівалентом" контракт на поставку газу

Київ, Середа 23 грудня 2020 11:02
Суд зобов'язав ОПЗ укласти з "Енергетичним еквівалентом" контракт на поставку газу
Фото: ОПЗ (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Північний апеляційний господарський суд зобов'язав Одеський припортовий завод (ОПЗ) укласти з "Енергетичним еквівалентом" контракт на поставку 240 млн куб. м газу за 4 місяці.

Про це свідчить постанова суду, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

"17 грудня Північний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу компанії "Енергетичний еквівалент" і відмовив "Одеському припортовому заводу" у позові на суму понад 110 млн грн. Також суд постановив стягнути з Одеського припортового заводу понад 1,1 млн гривень судових витрат. Рішення суду набрало чинності з дня його прийняття", - говориться в постанові.

Зокрема, розглядаючи питання про стягнення понад 110 млн гривень суд дав оцінку причин невиконання договору на переробку давальницької сировини (природного газу), укладеного між сторонами процесу ще в січні 2019 року.

ОПЗ відстоював позицію, що відповідальність за невиконання договору повинен нести постачальник ("Енергетичний еквівалент"), який, своєю чергою, наполягав на відсутності своєї вини і своє право на продовження строку виконання договору.

Судові тяжби між сторонами тривають вже більше півтора року. У липні 2020 року Верховний суд став на сторону "Енергетичного еквівалента" і підтвердив його право на продовження договору на переробку давальницької сировини.

Тепер суд визнав зобов'язання Одеського припортового заводу і "Енергетичного еквівалента" укласти нову угоду на переробку давальницької сировини в обсязі і за ціною, визначених січневим договором 2019 року, що означає безперервне і повне завантаження переробних потужностей заводу на 4 місяці з початку поставок газу.

Виконання згаданих рішень судів дозволить Одеському припортовому заводу вирішити проблему законності відносин з постачальником давальницької сировини, якого зараз, на порушення встановлених законних процедур, призначає керівництво заводу на непрозорій неконкурентній основі.

Нагадаємо, що оголошений влітку 2020 року ОПЗ конкурс з вибору постачальника давальницької сировини не відбувся, у результаті чого завод двічі продовжував позаконкурсні договірні відносини з давальницької переробки газу.

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