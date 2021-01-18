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НАБУ відкрило справу за давальницькою схемою на ОПЗ

Київ, Понеділок 18 січня 2021 11:02
НАБУ відкрило справу за давальницькою схемою на ОПЗ
Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальну справу за фактом можливого вчинення посадовими особами АТ "Одеський припортовий завод" правопорушення під час закупівлі послуг.

Про це випливає з листа директора НАБУ, копію якого має РБК-Україна.

У грудні 2020 року народний депутат України Юлія Яцик звернулася в НАБУ із заявою про перевищення службових повноважень посадовими особами ОПЗ, які без проведення обов'язкового конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини (природного газу), самовільно визначили компанію "Агро Газ Трейдинг" як єдиного контрагента, тим самим зробивши її монополістом газових поставок на завод і продажу вироблених добрив.

НАБУ відкрило справу за давальницькою схемою на ОПЗ

Як випливає з відповіді НАБУ, подані народним депутатом України факти будуть перевірені в рамках проведеного НАБУ розслідування стосовно посадових осіб Фонду державного майна України та членів наглядової ради ОПЗ за ч. ст 2. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем), допущених під час проведення закупівель для заводу.

Зазначимо, ОПЗ є одним з найбільших виробників мінеральних добрив в Україні і входить в перелік об'єктів великої приватизації.

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