Суд зобов’язав "Нафтогаз" розкрити інформацію про "Стокгольмські премії"

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"Нафтогаз" вважав, що така інформація є конфіденційною

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав НАК "Нафтогаз України" розкрити інформацію щодо премій співробітників, отриманих в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в спорі з російським "Газпромом". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український інститут з прав людини" на сторінці у Facebook.

Як зазначається, рішенням від 22 січня (справа № 826/14346/18) суд задовольнив позов до "Нафтогазу" щодо надання інформації про прізвища, імена і по батькові та посади всіх співробітників і членів правління компанії, які отримали премії у зв’язку з перемогою у Стокгольмському суді у спорі з ПАТ "Газпром", а також копії відповідних документів.

"Нафтогаз" вважав, що така інформація є конфіденційною інформацією та відомостями про відносин майнового характеру, які не можуть бути оприлюдненні без згоди особи", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вже не перший раз суд вказує "Нафтогазу" про те, що відомості про зарплату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати керівництву підприємства є інформацією, що становить суспільний інтерес та в розумінні Закону "Про доступ до публічної інформації" є публічною інформацією".

"Відтак, чекаємо набуття рішенням законної сили та виконання", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 18 червня спостережна рада "Нафтогазу" вирішила преміювати співробітників компанії після перемоги в Стокгольмському арбітражі в суперечці з "Газпромом". Розмір премії становить 1% від суми виграшу по транзитному контракту - 45,6 млн доларів.

29 жовтня 2018 року Київський апеляційний суд скасував голові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву штраф у розмірі 1,7 тис. гривень у справі про премії співробітникам компанії.

6 грудня 2018 Київський апеляційний суд обґрунтував рішення про скасування штрафу Андрію Коболєву. У мотивувальній частині ухвали колегії суддів Київського апеляційного суду повідомляється що Коболєв надав повну та розгорнуту відповідь на запит народного депутата Сергія Власенка про премії компанії.