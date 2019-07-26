Труба прокоментував причетність ДБР до можливих злочинів ОАСК

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Команда ДБР готова сприяти розслідуванню злочину

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба відреагував на можливу причетність відомства до дій Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Романа Труби.

За його словами, команда ДБР готова сприяти розслідуванню злочину. Однак поки його працівників не викликали на допити.

"Сьогодні представники НАБУ та ГПУ оприлюднили інформацію щодо можливого втручання суддів у діяльність ДБР: у досудове розслідування в рамках кримінального провадження, а також у проведення конкурсів, зокрема - ліквідації другої конкурсної комісії", - йдеться у повідомленні.

Також, у розмовах суддів, які згодом оприлюднило НАБУ, йшлося, що ДБР може тиснути на Вищу кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС).

Нагадаємо, чотирьом суддям Окружного адміністративного суду міста Києва повідомлять про підозру в прийнятті неправосудних рішень. Зокрема, за словами керівника управління спецрозслідування ГПУ Сергія Горбатюка, ці судді в ручному режимі ухвалювали рішення про звільнення і призначення членів ВККС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшук в Окружному адміністративному суді міста Києва, зокрема у кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ зазначили, що обшуки проходять по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.