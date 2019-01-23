ДБР розслідуватиме походження мільйонів спонсорів "Оппоблока"

Фото: Юрій Бойко (Віталій Носач/РБК-Україна)

ДБР має відкрити справу за ст. 209 КК - "Легалізація коштів отриманих злочинним шляхом"

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідувати походження мільйонів гривень від фірм-донорів політичної партії "Опозиційний блок". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bihus.Info.

Вказано, що таким чином суд задовольнив скаргу юристів видання.

"18 січня 2019 року Шевченківський райсуд м. Києва задовольнив скаргу юристів Bihus.Info на бездіяльність слідчих і зобов’язав ДБР відкрити провадження за статтею 209 - "Легалізація коштів отриманих злочинним шляхом". Йдеться про справу фірм-донорів "Опозиційного блоку", одну з яких суд наприкінці 2018-го визнав фіктивною, і засновниця якої отримала умовний термін", - сказано у повідомленні.

Відповідно до звіту партії, дана фірма пожертвувала майже мільйон гривень на ОБ. Однак згодом з’ясувалось, що її засновниця - продавчиня з Обухова - продала невідомим паспортні дані.

Юристи Bihus.Info вважають, цей вирок мав би стати передумовою для відкриття справи про ймовірну легалізацію коштів. Однак на звернення юристів з проханням перевірити інші підприємства - внескодавців, які мають ознаки "фіктивності" у звіті "Опоблоку", слідчі ДБР не відкрили кримінальне провадження.

"У відповідності до КПК, слідчі ДБР зобов'язані внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення та у випадку, якщо злочин не підслідний цьому органу досудового розслідування, здійснювати слідчі дії доти - доки не визначить підслідність прокурор", - підкреслює видання.

Також вказано, що оскільки у звіті ОБ за 2016 рік містяться відомості про перерахування на діяльність партії коштів у розмірі 1 млн гривень від фіктивної фірми та біля 3 млн гривень, перерахованих іншими фірмами, які містять ознаки "фіктивності", його підписав депутат Верховної ради, то у відповідності до ст. 216 КПК, ці факти зобов'язані перевіряти уповноважені службові особи ДБР.

Нагадаємо, у березні лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко дуже здивувався питанню журналіста про наявність у нього "фіктивних спонсорів".

Тоді повідомлялося, що власниця фірми, яка перевела на рахунок партії Бойко мільйони гривень, живе в скромній багатоповерхівці. Її мама розказала, що жінка через незгоди продала свої персональні дані за мізерну виручку.

РБК-Україна також писало, що народний депутат, член фракції "Опозиційного блоку" Денис Омельянович не задекларував 20 земельних ділянок у Донецькій області.