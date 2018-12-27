Нардеп из "Оппоблока" не задекларировал 20 земельных участков

Фото: Денис Омельянович (pervomaysk.in.ua)

Омельянович не внес в декларацию 20 участков в Донецкой области

Народный депутат, член фракции "Оппозиционного блока" Денис Омельянович не задекларировал 20 земельных участков в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Сообщается, что агентство по результатам полной проверки деклараций Омельяновича установило, что в декларацию за 2015 год он не внес 19 своих земельных участков и один участок жены в Донецкой области.

"Ориентировочная общая стоимость земельных участков на рынке по состоянию на отчетную дату составила более 16 млн гривен. Кроме того, депутат не указал в декларации, что является владельцем 1/3 квартиры, и не задекларировал квартиру жены", - говорится в сообщении.

Эти объекты нардеп не внес и в декларации за 2016 год. О признаках уголовного нарушения сообщили НАБУ.

Напомним, ранее НАПК внесло предписание киевскому городскому голове Виталию Кличко за то, что не была утверждена антикоррупционная программа Киеврады на 2017 год.

До этого НАПК выявило признаки уголовного преступления в отчетах трех партий.