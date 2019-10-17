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Суд оголосив перерву в розгляді апеляції Пашинського

Новини » Політика    17.10.2019 - 18:58
Суд оголосив перерву в розгляді апеляції Пашинського
Фото: Сергій Пашинський (facebook.com/graty.me)

Засідання перенесено на 18 жовтня

Київський апеляційний суд оголосив перерву в розгляді апеляції колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Судове засідання було перенесено на п'ятницю, 18 жовтня, на 12:30.

Наголошується, що прокурору потрібно дістати документи про місце реєстрації.

Під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти Вікторія Сюмар, Андрій Тетерук, Микола Величкович, Олександр Сочка, Сергій Висоцький, Костянтин Бондарєв, Олена Масоріна і Михайло Бондар, а також Андрій Парубій та Олександр Турчинов.

Нагадаємо, минулого тижня Печерський районний суд Києва відправив Пашинського під арешт. До цього Державне бюро розслідувань просило взяти колишнього народного депутата під варту без права внесення застави.

Пашинського заарештували за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жителю Київської області В'ячеславу Химикусу близько двох років тому. Зокрема, тоді перепалка колишнього нардепа з ним закінчилася стріляниною, в результаті якої Химикус отримав поранення. Справа Пашинського закривали на увазі того, що він нібито діяв в рамках "необхідної оборони", яка виключає кримінальну відповідальність. У той же час дії Химикуса були визнані "суспільно небезпечними".

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