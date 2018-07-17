Суд оголосив перерву на невизначений термін у справі Бочковського

Про дату наступного засідання буде оголошено додатково

Колегія суддів у Київському апеляційному адміністративному суді перенесла розгляд питання про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на невизначений термін. Про це у залі суду оголосив головуючий суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд оголошує перерву у розгляді, щоб витребувати у МВС дані про його зарплату з детальними виписами. Про дату наступного засідання буде оголошено додатково", - сказав суддя.

Зазначимо, справу щодо питання про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій слухає колегія суддів: Сорочко Є.О., Літвіна Н.М., Федотов.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, апеляційний суд розглядав справу екс-глави ДСНС Бочковського.

26 квітня 2018 року рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва визнано протиправними розпорядження Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року про звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС та відповідний наказ ДСНС. Його поновлено на посаді з моменту звільнення, тобто з 25.03.2015.