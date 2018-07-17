Суд объявил перерыв на неопределенный срок в деле Бочковского

О дате следующего заседания будет объявлено дополнительно

Коллегия судей в Киевском апелляционном административном суде перенесла рассмотрение вопроса о восстановлении Сергея Бочковского на должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на неопределенный срок. Об этом в зале суда объявил председательствующий судья, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд объявляет перерыв в рассмотрении, чтобы вытребовать у МВД данные о его зарплате с подробными виписами. О дате следующего заседания будет объявлено дополнительно", - сказал судья.

Отметим, дело по вопросу о восстановлении Сергея Бочковского на должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям слушает коллегия судей: Сорочко Е. О., Литвина Н.М., Федотов.

Напомним, сегодня, 17 июля, апелляционный суд рассматривал дело экс-главы ГСЧС Бочковского.

26 апреля 2018 года решением Окружного административного суда г. Киева признано противоправным распоряжение Кабинета министров Украины от 25 марта 2015 года об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. Его восстановили в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015.