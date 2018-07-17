Справу екс-глави ДСНС Бочковського сьогодні розглядає апеляційний суд
Київський апеляційний адміністративний суд розглядає поновлення Бочковського на посаді
Київський апеляційний адміністративний суд сьогодні, 17 липня 2018 року, розпочав розгляд справи колишнього глави Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергія Бочковського. Розглядається апеляція МВС щодо поновлення Бочковського на посаді, передає кореспондент РБК-Україна.
Зазначимо, 26.04.2018 рішенням Окружного адміністративного суду Києва визнано протиправними розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 про звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС та відповідний наказ ДСНС.
"Його (Бочковського, - ред.) поновлено на посаді з моменту звільнення, тобто з 25.03.2015",- повідомили у суді.
У свою чергу, глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Бочковський не буде поновлений на посаді.
Нагадаємо, 26 червня 2018 року екс-главі Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському почали виплачувати зарплату.
Додамо, що в березні 2015 року Бочковський, який на той момент був главою ДСНС, і його заступник були арештовані під час засідання Кабміну. Екс-чиновників підозрюють у використанні службового становища і завданні збитків державі в понад 6,5 млн гривень.